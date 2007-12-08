Контрольная по Java

Теоретические вопросы.

1. Переопределение методов.

2. Классы AWT (Component, Container, Panel, Window, Frame, Canvas).

Практические задания.

1. Разработать апплет, реализующий эффект телетайпа.

2. Разработать GUI-приложение + БД для учета продаж видеотехники.

Контрольная работа представляет собой ответ на два теоретических вопроса и написание программ двух типов. Работа оформляется на листах формата А4 машинописным текстом (шрифт 14 Times New Roman, интервал полуторный, выравнивание по ширине). Должно получиться две папки: в первой папке – ответы на теоретические вопросы, во второй – исходные файлы программ.

Требования к теоретическим вопросам

Теоретические вопросы должны быть раскрыты полностью с использованием

ссылок на практические примеры.

Требования к программам

Для написания программы вам понадобится пакет JDK (Java Development Kit, комплекс средств разработки Java) и инструментальная среда разработки (например, JCreator). Требуется разработать две программы. Первый тип программы – апплеты Java (это программы, которые встраиваются в web-страницы), второй тип – GUI-приложения с организацией взаимодействия с базой данных (с графическим интерфейсом пользователя, может содержать меню, панели инструментов, диалоговые окна и т.д.). В пояснительной записке необходимо представить описание работы программ (что позволяет делать программа, как ее запустить, определенный тестовый пример, если это возможно, скриншоты, фрагменты исходного кода с комментариями).

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Пожалуйста, пишите цену и сроки.