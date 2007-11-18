Есть задача: нужно написать новую конфигурацию 1с для фирмы,

занимающейся сдачей помещений в аренду. Сложность: программа должна

совмещать 1с и графику. Выглядеть это должно так: Есть план БТИ,

графическая картинка. Она интерактивно должна отображать статус

пемещения (занято-свободно), если занято, то кем, с какого времени, и

т.д. Плюс полностью всю информацию о помещении: площадь, тип

(офис-склад-производство). Программа должна быть полностью

автоматизирована. От распечатки договора до отчетов по взаиморасчетам.

Если у вас есть видение решение этой проблемы, свяжитесь со мной. Укажите

приблизительно за какую суммы вы готовы взяться за эту работу.