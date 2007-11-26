Разработка учебной субд

Требуются программисты на C++ Borland 6.0. Есть несколько проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать систему управления табличными базами данных на С++ Builder версии 6 или 5.
Тех. задание тут:
http://docs.google.com/Doc?id=djwxxf8_1fqtrnr
или во вложении.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Ищем проффесианальных программистов способных создавать ПО под Mac OS. Необходимы следующие качеста: 1. Ответсвенность и порядочность 2. Опыт разработки под Mac OS 3. Желание разрабатывать и зарабатывать. Рассмотрю все присланные CVПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Помощь по диплому! Исходные данные: Есть уже готовая написанная руководителем программа на С++ с использованием MFC - среда разработки Microsoft Visual Studio 8. Все исходные коды, а также файл sln есть - билдится и работает. ...Закрыт16 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Надо переписать программу с VB6 на другом языке. C++ или Delphi. Программу вы можете посмотреть в архиве. Программа для тестирование учеников с помощью теста на компьютере. Программа состоит из двух частей. 1. Редактор база(тесты) данных(DBeditor). Здесь создается тест ...Завершен16 лет назад
Требуется создат простую программу для создания в ней и харнения баз данных. Подробности при переписке.Завершен16 лет назад
Есть небольшая программка на с++ вижуал 2003. нужно ее маленько доработать: - сделать ключ в командной строке, чтобы при запуске нажималась одна кнопка в интерфйсе - есть посылка TCP IP команды по IP / Port заданых в опциях ...Завершен16 лет назад
- $10000
Техническое Задание для программы Кассира. Программа Кассира предназначена для осуществления работы кассира в магазине мужской одежды. Основные требования к программе: - Работа с кассовым аппаратом АМС-100Ф и возможность добавлять другие аппараты. - Возможность выбора выводимой в чек информации ...Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте, Разместил подобное объявление на иностранных ресурсах, бесполезно, один флуд, поэтому просьба отписываться только тем, кто реально может этим заниматься. Итак, нужна программа под виндоуз, написанная на c++, c# не принципиально. Смысл программы - грабить последнии мероприятия ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Написать программу вычисления площади треугольника, если известна длина основания и высота. Ввод данных производится с клавиатуры. Предусмотреть приглашение к вводу данных и читабельность результатов выполнения программы. Написать программу, которая запрашивает у пользователя номер месяца, а затем ...Завершен16 лет назад
- $250
Необходимо разработать кеширующий прокси-сервер для дальнейшей интеграции в клиент браузерной, онлайн игры. Требования: - Опыт разработки клиент-серверных приложений; - Хорошее знание MFC и C++, а также Winsock и Wininet; - Максимальное использование MFC (кроме CSocket); - ...Завершен16 лет назад