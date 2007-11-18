Доработать небольшую програмку на вижуал 2003

Есть небольшая программка на с++ вижуал 2003.

нужно ее маленько доработать:

- сделать ключ в командной строке, чтобы при запуске нажималась одна кнопка в интерфйсе

- есть посылка TCP IP команды по IP / Port заданых в опциях - нужно сделать чтобы бы, если в опциях забито через , несколько айпишников портов - чтобы посылалось сообщение всем, а не только одному.

- сделать режим - при минимизации программы, пряталось бы главное окно и появляолсь маленькое, поверх других окон. Тот параметр, что определялся внутри программы - увидите - высвечивался бы на нем. При закрытии этого окна - возвращение в предыдущий режим.

- почему-то не собирается в редиз версии, в дебаг все ок - просмотреть почему.

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