Доработать небольшую програмку на вижуал 2003

Нужно написать программу под Мас подробности в ТЗ и при переписке ICQ#: 371-827-442 Ник: FasterHizer [email protected]
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Есть небольшая программка на с++ вижуал 2003.
нужно ее маленько доработать:
- сделать ключ в командной строке, чтобы при запуске нажималась одна кнопка в интерфйсе
- есть посылка TCP IP команды по IP / Port заданых в опциях - нужно сделать чтобы бы, если в опциях забито через , несколько айпишников портов - чтобы посылалось сообщение всем, а не только одному.
- сделать режим - при минимизации программы, пряталось бы главное окно и появляолсь маленькое, поверх других окон. Тот параметр, что определялся внутри программы - увидите - высвечивался бы на нем. При закрытии этого окна - возвращение в предыдущий режим.
- почему-то не собирается в редиз версии, в дебаг все ок - просмотреть почему.
icq оставьте
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