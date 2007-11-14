Программа для поиска и покупки билетов

$500
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок317 просмотров
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Здравствуйте,

Разместил подобное объявление на иностранных ресурсах, бесполезно, один флуд, поэтому просьба отписываться только тем, кто реально может этим заниматься.

Итак, нужна программа под виндоуз, написанная на c++, c# не принципиально.

Смысл программы - грабить последнии мероприятия и искать по заданным критериям по сайтам по продаже билетов, а также покупать билеты прямо из программы не заходя на сайт.

В настоящее время сайт - Ticketmaster.com, если все будет хорошо и качеством буду удовлетворен, то понадобятся подобные минипрограммы и для других сайтов, о которых сообщу в свое время.

Особенности -

1. Программа обновляет данные в заданое время, и осуществляет поиск по заданным мною параметрам (в принципе главный параметр - количество билетов, которое я хочу купить)

2. Самая главная проблема - обход каптчи.. желательно придумать способ ее обхода, чтобы максимально упростить покупку билетов, или хотя бы попытаться.

Не обязательно -

Было бы отлично осущесвить механизм примерного поиска, то есть -

Например я выбираю купить 2 билета в первых десяти рядах, и программа покупает 2 билета на 5 ряду, или любом другом до десятого.

Сразу оговорюсь, предоплаты не будет, уже был неприятный опыт,

но оплачиваю по завершению проекта в течении дня. Желательно через пейпэл, но можно и другими способами (перевод, вестерн юнион итд)

Всем спасибо и удачи

16 лет назад
slevin
Slavin Vlad 
38 летЧехия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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