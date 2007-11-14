Программа для поиска и покупки билетов

Нужно написать программу под Мас подробности в ТЗ и при переписке ICQ#: 371-827-442 Ник: FasterHizer [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Разместил подобное объявление на иностранных ресурсах, бесполезно, один флуд, поэтому просьба отписываться только тем, кто реально может этим заниматься.
Итак, нужна программа под виндоуз, написанная на c++, c# не принципиально.
Смысл программы - грабить последнии мероприятия и искать по заданным критериям по сайтам по продаже билетов, а также покупать билеты прямо из программы не заходя на сайт.
В настоящее время сайт - Ticketmaster.com, если все будет хорошо и качеством буду удовлетворен, то понадобятся подобные минипрограммы и для других сайтов, о которых сообщу в свое время.
Особенности -
1. Программа обновляет данные в заданое время, и осуществляет поиск по заданным мною параметрам (в принципе главный параметр - количество билетов, которое я хочу купить)
2. Самая главная проблема - обход каптчи.. желательно придумать способ ее обхода, чтобы максимально упростить покупку билетов, или хотя бы попытаться.
Не обязательно -
Было бы отлично осущесвить механизм примерного поиска, то есть -
Например я выбираю купить 2 билета в первых десяти рядах, и программа покупает 2 билета на 5 ряду, или любом другом до десятого.
Сразу оговорюсь, предоплаты не будет, уже был неприятный опыт,
но оплачиваю по завершению проекта в течении дня. Желательно через пейпэл, но можно и другими способами (перевод, вестерн юнион итд)
Всем спасибо и удачи
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