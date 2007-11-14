Нужно написать программу под Маc

Есть небольшая задачка на AutoLisp. Необходимо написать программку для отображения 3D поверхности, ограниченной тремя поверхностями, заданными уравнениями: x^2+y^2+z^2=1 x^2+y^2=2z x>=0 y>=0 Ваши предложения (сроки, цены)? Бюджет в общем-то небольшой, но проект обязательный, поэтому просьба оставлять отзывы, если вы действительно знаете ...
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Нужно написать программу под Мас
подробности в ТЗ и при переписке
ICQ#: 371-827-442
Ник: FasterHizer
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