Работа с портами в Дельфи

Добрый день! Мне нужна программа для поиска необходимой информации на ряде сайтов. Иными словами, я задаю параметры поисков и программа должна найти интересующую меня информацию, в необходимом мне формате. Стоимость проекта обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать программу написанную на Си (досовскую) в Дельфи. Исходник маленький. Работа с портами (в исашном слоте имеется плата АЦП, с нее снимаются данные и нужно писать их в мемо поле и в файл).
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