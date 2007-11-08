Парсер графики

Есть несколько .h, .cpp файлов, фрагмент программы, который занимается распознаванием команд и затем вызовом соответствующий методов или выполнением соответствующих действий. НАПРИМЕР: Вам дается doxygen-описание метода ISceneManager::addOctTreeSceneNode (см. вложение method-example.zip), нужно по этому описанию создать файл addOctTreeSceneNodeC.h(см. вложение) ...
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нужна программа, которая считывает текстовую информацию в видимом диапазоне( только название) и численную (все изменяющиеся данные в диапазоне перемещения курсора или перекрестия) из указанных мест в окне броузера и записывает в файл.xls в виде вертикальной таблицы (можно 1 график - 1xls файл ).
временной период ( расстояние между двумя соседними свечками) может быть от 1 мин до 1 года - это должно вычисляться программой .
ссылки для примеров:
http://finance.yahoo.com/charts#chart5:symbol=^dji;range=20021110,20071027;indicator=split+dividend+sma(10)+volumema;charttype=candlestick;crosshair=cross;logscale=off;source=undefined
http://finance.yahoo.com/charts#chart3:symbol=^dji;range=20051108,20071105;indicator=split+dividend+sma(10)+volumema;charttype=candlestick;crosshair=cross;logscale=off;source=undefined
http://investing.businessweek.com/research/stocks/charts/charts.asp?symbol=PTR
http://investing.businessweek.com/research/stocks/charts/charts.asp?symbol=GOOG.O
5минутные графики:
http://finance.yahoo.com/charts#chart5:symbol=^dji;range=5d;indicator=split+dividend+sma(10)+volumema;charttype=candlestick;crosshair=cross;logscale=off;source=undefined
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