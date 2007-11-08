Парсер графики

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нужна программа, которая считывает текстовую информацию в видимом диапазоне( только название) и численную (все изменяющиеся данные в диапазоне перемещения курсора или перекрестия) из указанных мест в окне броузера и записывает в файл.xls в виде вертикальной таблицы (можно 1 график - 1xls файл ).

временной период ( расстояние между двумя соседними свечками) может быть от 1 мин до 1 года - это должно вычисляться программой .

ссылки для примеров:

http://finance.yahoo.com/charts#chart5:symbol=^dji;range=20021110,20071027;indicator=split+dividend+sma(10)+volumema;charttype=candlestick;crosshair=cross;logscale=off;source=undefined

http://finance.yahoo.com/charts#chart3:symbol=^dji;range=20051108,20071105;indicator=split+dividend+sma(10)+volumema;charttype=candlestick;crosshair=cross;logscale=off;source=undefined

http://investing.businessweek.com/research/stocks/charts/charts.asp?symbol=PTR

http://investing.businessweek.com/research/stocks/charts/charts.asp?symbol=GOOG.O

5минутные графики:

http://finance.yahoo.com/charts#chart5:symbol=^dji;range=5d;indicator=split+dividend+sma(10)+volumema;charttype=candlestick;crosshair=cross;logscale=off;source=undefined

16 лет назад
andrr
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
constructor
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$150
6 дней
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