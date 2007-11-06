Небольшая программа - робот

Нужна программа робот. Вот краткое описание ее...

1) Программа сканирует 40 сайтов с постоянно обновляемой информацией. (возможно на сайте стоит защита от роботов. Возможно ли обойти? Подмена Proxy, иные варианты.)

2) Скачивает базы к себе во временные файлы. Обрабатывает и отсеивает данные из таблиц по ФОРМУЛЕ(написана и готова)

3) Заходит сама на сайты под логином и паролем, и проводит денежные манипуляции с WebMoney. Отправляет и забирает деньги.

У программы должна быть высокая скорость, так как данные на серверах обновляются каждые 30 секунд.

Программу не должны видеть ни сервера, ни WebMoney.

Это краткое описание, без внедрения в подробности и мелочи.

Ваше вознаграждение обсуждается с вами.

Заинтересовавшимся лицам просьба связаться со мной по e-mail [email protected]