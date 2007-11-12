Парсер текстовых файлов

$100
Прикладное ПОЗавершен22 заявки431 просмотр
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Требуется написать парсер, которому на вход дается список файлов. Результаты складируются в отдельный файл.

Формат данных в файлах незначительно отличается (разные версии программ, генерирующих данные), но наборы данных всегда одни и те же.

Файлы могут не соответсвовать заданному формату, т.е. быть "битыми". Такие файлы должны игнорироваться.

Файлы состоят из записей, которые можно обрабатывать регулярными выражениями.

Формат записи примерно такой:

----------------

......N: (NN) .....

......N: (NN) .....

......N: (NN) .....

......(NN) .....

------------------

Плюс в записях может находится некоторое кол-во неподходящих под формат строк, которые должны быть проигнорированы.

Иногда между записями могут встречаться специальные строчки-разделители с заданным ключевым словом, из которых тоже надо вытащить некоторые данные и по факту встречи этой специальной строчки добавить [встреченный набор записей + данные из этой строчки] в результирующий файл.

Примеры исходных файлов будут предоставлены по запросу.

Должно быть написано на C++

16 лет назад
alexspb
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
alex308
Россия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
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