Отправка пакета по wi-fi

Есть функция на vbscript, нужно написать аналог на С++. Действия такие: подключиться к Tor, пройти авторизацию и отправить сигнал "RELOAD". При успешном выполнении в консоли Tor появится сообщение, что сигнал получен. После этого отключиться. Tor можно скачать ...