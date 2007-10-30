Функция на C++, сокеты.

Всё описано в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть функция на vbscript, нужно написать аналог на С++.
Действия такие: подключиться к Tor, пройти авторизацию и отправить сигнал "RELOAD". При успешном выполнении в консоли Tor появится сообщение, что сигнал получен. После этого отключиться.
Tor можно скачать здесь:
http://www.torproject.org/dist/win32/tor-0.1.2.18-win32.exe
Приложеный скрипт будет работать после установки Toolsack:
http://www.arcticlabs.com/products/baseline/
Среда Visual C++.
Забыл добавить: без использования Toolsack и других сторонних библиотек, максимум MFC.
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