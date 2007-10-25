Библиотека воспроизведения и записи аудио потока

$100
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки239 просмотров
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Воспроизведение интернет радио и основных форматов, запись аудио потока в файл в формате wav или ogg

Реализация на языке .Net C# 2.0

Платформа Windows 2000 - Windows Vista

16 лет назад
iRenaissance
Гость 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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