Написание программы

Есть: работающий макет проекта графического редактора блок-схем на C#, доведенный до пункта 3.2 техзадания: http://docs.google.com/Doc?id=dfq3gh9w_35dhvqvh Надо: завершить техзадание, основываясь на подробном описании правил построения блок-схем, примеры: www.smartsense.org/elements.zip Графика блок-схем должна разрабатываться на графической библиотеке (типа Visio): http://www.syncfusion.com/products/diagram/windows/default.aspx Ждем: - ваших предложений - описаний аналогичных примеров ...
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