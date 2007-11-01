Разработка программы-калькулятора сигналов

Нужно написать программу, которая будет заходить на сайт, сама вводить логин и пароль, тем самым авторизовываться на сайте. И в дальнейшем выполнять не большое количество действий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать программу для генерации форекс сигналов.
Кратко описание:
- небольшое windows приложение, не сетевое, stand-alone exe
- загрузка текстовых данных котировок цен из текстовых файлов известного формата
- введение данных цен юзером
- математическая часть: расчет и предсказание следующего значения (направления тренда) на основе данных о полученных котировках и экстремумах.
Подробнее согласуем.
Срочно.Нужно качественно.
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