Разработка программы-калькулятора сигналов

Прикладное ПОЗавершен15 заявок373 просмотра
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Нужно разработать программу для генерации форекс сигналов.

Кратко описание:

- небольшое windows приложение, не сетевое, stand-alone exe

- загрузка текстовых данных котировок цен из текстовых файлов известного формата

- введение данных цен юзером

- математическая часть: расчет и предсказание следующего значения (направления тренда) на основе данных о полученных котировках и экстремумах.

Подробнее согласуем.

Срочно.Нужно качественно.

16 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Amelin
Лев 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов
16 лет назад
$25
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко сформулированное задание, понимание и однозначное выражение своих требований - вот что характеризует заказчика с лучшей стороны и облегчает работу программиста!
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