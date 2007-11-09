Доработка программы на С++

Прикладное ПОЗавершен6 заявок336 просмотров
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Есть готовая программа для QA testers которая делает скриншоты и видео ролики с происходящего на мониторе.

Необходимо расширить функциональность программы. Программа должна выгружать данные скриншоты в систему управления проектами (php+MySql) - те делать XML запросы и загружать файлы по FTP

По запросу вышлю подробное ТЗ

16 лет назад
Di_Mon
Украина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sd2k
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
Работа выполнена отлично. Изначально исполнителем был трезво оценен срок и сумма оплаты. Сроки строго соблюдены, к качеству работы притензий нет. По результатам сотруднечества нами был выплачен бонус сверх оговоренной суммы - как признание профессионализма и высокой ответственности фрилансера. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество и впредь.
Чётко и ясно было изложено техзадание, что позволило без задержек и выяснения различных обстоятельств выполнить задачу. Я остался доволен :)
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