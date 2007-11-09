Доработка программы на С++

Есть готовая программа для QA testers которая делает скриншоты и видео ролики с происходящего на мониторе.

Необходимо расширить функциональность программы. Программа должна выгружать данные скриншоты в систему управления проектами (php+MySql) - те делать XML запросы и загружать файлы по FTP

По запросу вышлю подробное ТЗ