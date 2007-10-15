Функционал библиотеки рендеринга видео в текстуру

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Нам необходим следующий функционал библиотеки рендеринга видео в текстуру:

- презагрузка видео файлов

- рендеринг видео потока в текстуру

- рендеринг звукового потока

- обработка событий

- поддержка wmv, mpeg, avi

поддержка стерео видео форматов не нужна

язык: unmanaged c++

примерный интерфейс библиотеки:

interface videotexturerenderer {

// процедура инициализации

init(LPDIRECT3DDEVICE9, HWND)

// процедура презагрузки (на входе папка с маской)

void preloadvideos(const char *);

// процедура презагрузки (на входе вектор имен файлов)

void preloadvideos(const std_vector &);

// процедура создания видео текстуры (на входе имя файла, на выходе индекс текстуры)

int createvideotexture(const char *, LPDIRECT3DDEVICE9, LPDIRECT3DTEXTURE9 *);

// процедура создания видео текстуры (на входе имя файла и необходимые размеры текстуры, на выходе индекс текстуры)

int createvideotexture(const char *, LPDIRECT3DDEVICE9, LPDIRECT3DTEXTURE9 *, int, int);

// процедуры (на входе индекс текстуры)

void lockvideotexturemutex(int);

void unlockvideotexturemutex(int);

int getvideotexturewidth(int) const;

int getvideotextureheight(int) const;

void rungraph(int);

void pausegraph(int);

void seekgraph(int, int);

void stopgraph(int);

void resetgraph(int);

int getgraphcurrentpos(int) const;

int getgraphduration(int) const;

};

важно дополнить интерфейс методами контроля и обработки событий проигрывания видео

задача несложная, учитывая количество работающих примеров в сети (VideoFilter из sdk Nvidia, например), оплата поэтапная через wm кошелек, стоимость за весь проект обсуждается, зависит от сроков, максимальный срок разработки 1 месяц, очень важно начать работу над проектом в ближайшие дни.

16 лет назад
superzar
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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