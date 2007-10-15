Разработка в CRM Siebel

Нужно написать клиент на JAVA работающий с потоковым видео и web камерами через HTTP! Это основное + остальное но там намного легче ! полное ТЗ только лично! Задание очень СЛОЖНОе и объемное! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вкладке "файлы" по юр. лицу необходимо сделать следующее:
1. Список обязательных документов с названиями(речь идет о кредитном досье)
2. Если файл добавлен в строку с этим названием, то это должно быть видно (цветом или словом)
3. Возможность перемещения строк вверх и вниз
4. Возможность формирования отчета о наличии документов, т.е. выходит список названий с плюсами и минусами.
5. Возможность добавления новых названий с файлами.
- Похожие заказы
- $7500Прикладное ПО12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть куча альбомов mp3, требуется в каждом альбоме создать архив всех mp3 файлов, что бы архив назывался так же как и сам альбомЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется сделать программу, которая будет выполнять МАССОВО следующие функции: 1) Делать превьюшки (prewiev) с расширением *.avi с указанным мной разрешением и времени длительности. Превью делать необходимо с DVD видео. Т.е. куча фильмов dvd лежат на ...Закрыт16 лет назад
Нужно написать код ф-ции strncat из библиотеки string.h Что делает ф-ция: char *strncat( char *dest, const char *src, size_t maxlen); Ф-ция приписывает kol = size_t maxlen символов строки src к строке dest. За работу могу предложить только хороший отзыв и возможность ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Текст удалён после закрытия проектаПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
ПО музыкального автомата ( проигрывание музыки в кафе и других заведениях ) Платформа: Linux Язык : C++ Библиотеки : Qt4Прикладное ПО14 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть исходники (Delphi) метода определения границ. Требуется специалист, владеющий предметом, способный реализовать алгоритм. Два варианта: 1. Реализовать на основе имеющихся функций (20 ф-й, 40 Кб кода). 2. Предложить свое решение на pascal (Delphi). Есть БД лиц на 40 чел. ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Предварительное ТЗ в приложении, подробности будут обсуждаться в процессе работы. Интересуют цены, сроки, платформа для реализации.Завершен16 лет назад
- $7
есть массив целых целых. найти минимальный m и максимальный элемент M. Получить в порядке возрастания все целые числы из интервала (m,M), не входящие в данный массив. Например, есть массив 2 5 9 7 11 минимум ...Закрыт16 лет назад
Требуется написание программы для работы с CryptoMemory микросхемами. Необходимо знание предмета. Не помешает знание программирования процессоров Atmel.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад