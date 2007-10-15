Разработка в CRM Siebel

Во вкладке "файлы" по юр. лицу необходимо сделать следующее:

1. Список обязательных документов с названиями(речь идет о кредитном досье)

2. Если файл добавлен в строку с этим названием, то это должно быть видно (цветом или словом)

3. Возможность перемещения строк вверх и вниз

4. Возможность формирования отчета о наличии документов, т.е. выходит список названий с плюсами и минусами.

5. Возможность добавления новых названий с файлами.