Разработка в CRM Siebel

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Во вкладке "файлы" по юр. лицу необходимо сделать следующее:

1. Список обязательных документов с названиями(речь идет о кредитном досье)

2. Если файл добавлен в строку с этим названием, то это должно быть видно (цветом или словом)

3. Возможность перемещения строк вверх и вниз

4. Возможность формирования отчета о наличии документов, т.е. выходит список названий с плюсами и минусами.

5. Возможность добавления новых названий с файлами.

16 лет назад
kuanysh
48 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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