Программа работы с потоковым видео на JAVA

$7500
Прикладное ПОЗакрыт12 заявок523 просмотра
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Нужно написать клиент на JAVA работающий с потоковым видео и web камерами через HTTP! Это основное + остальное но там намного легче ! полное ТЗ только лично! Задание очень СЛОЖНОе и объемное! Бюджет соответствующий!

Срок выполнения 2 месяца! Срок жесткий! принимаются резюме ТОЛЬКО Высоквалифицированных разработчиков с опытом работы на JAVA не менее 4 лет!

16 лет назад
rebel_web1
Игорь 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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