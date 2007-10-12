Программа работы с потоковым видео на JAVA

Нужно написать клиент на JAVA работающий с потоковым видео и web камерами через HTTP! Это основное + остальное но там намного легче ! полное ТЗ только лично! Задание очень СЛОЖНОе и объемное! Бюджет соответствующий!

Срок выполнения 2 месяца! Срок жесткий! принимаются резюме ТОЛЬКО Высоквалифицированных разработчиков с опытом работы на JAVA не менее 4 лет!