Нужна программа под винду

$50
Прикладное ПОЗавершен4 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать программку, которая будет висеть у меня в трее.

Програмка раз в 5 минут должна проверять обновления на сайте.

Хорошо бы чтобы можно было как то настраивать сайт на котором проверять обновления... (но если это сложно - то нужно чтобы хотя бы на одном сайте проверяло...)

При этом по возможности хочется чтобы появлялось уведомление... как в ICQ. Всплывающая табличка.

Желательно чтобы можно было настраивать время через которое проверять обновления на сайте...

Отзывы, благодарности и всяческие плюшки гарантирую.

16 лет назад
batiainfo
Гость 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
illusive-lab
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель! Рекомендую всем! Работу сделал быстро, в полном соответствии с ТЗ. Человек очень дружелюбный и ответственный! Предлогает свои варианты решения, очень творческий и креативный! Приятно было работьать с вами. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Оффлайн-версия сайта

    $500

    Есть сайт по недвижимости, есть агентства размещающие свои варианты на сайте. Требуется локальная программная оболочка с дружественным интерфейсом, позволяющая: - обмениваться данными с сайтом - загружать объявления агентства "одним кликом" - выгружать объявления с сайта в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать конвертер на основе ffmpeg.

    Необходимо реализовать конвертер видео файлов на основе ffmpeg и небольшое приложение администрирования, позволяющее добавлять новые дынные в программу. Фактически, данная программа – это GUI к ffmpeg. Основная идея состоит в том, чтобы пользователь выбрал файлы необходимое ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка программного обеспечения

    $5000

    Требуются высококвалифицированные программисты, опыт создания подобных приложений. Строгие требования с разработчику. Теперь ближе к делу: 1) Разработка программного обеспечения “Макеты пользовательского интерфейса для системы управления брокером IPv6 туннелей” Требования работе по уровню и объему аналитического подхода к существующим ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Небольшая база, приложение для работы с базой.

    $700

    Необходимо сделать базу данных и приложение для удаленной работы с ней (ethernet). Нужно объединить потенциал банковской программы и бухгалтерской. Цель программы - контроль финансового потока. Из бухгалтерии берется система двойной записи (никаких форм, проводок, налогов ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка клиент-серверного приложения

    $2500

    Требуеться написать программу "живое интернет радио", состоящую из двух типов серверов и клиента. Подобного продукта такого типа не существует, поэтому программа будет весьма популярной. Требуються программисты, готовые учавствовать в разработке данной программы. Варианта два: Либо вы хотите фиксированную сумму за фиксированную ...

    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать приложение на VB 6.0

    $15

    Спроектировать Windows-приложение, решающее некоторую задачу (по Вашему усмотрению). В окне этого приложения следует обеспечить возможность с помощью мыши перемещать находящиеся на нём элементы управления (поля, кнопки и т.д.), «ухватив» мышью левый верхний угол та-кого элемента. ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание эквалайзера

    $100

    Необходим эквалайзер (с исходниками). Реализация при помощи FFT преобразований (разможение в ряд Фурье), без использования сторонних компанентов. (известно что с библиотекой BASS регулируются частоты до 80 Hz) Регулировка должна осуществляться по следующим полосам: 0 - ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Генератор отчетов. Delphi 7

    Требуется написать генератор отчетов на Delphi 7 (с исходниками) для формирования отчетов из CSV или DBF файлов (на основе компонента TDBF) и без использования BDE Генератор должен формировать 3 типа отчетов: 1) Form 2) Table 3) Master-Details Требуется максимально упрощенный (примитивный) ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рассчет стоимости пластиковых окон

    Нужно разработать программу по рассчету стоимости пластиковых окон в зависимости от размера количества секций и так далее, предусмотреть рассчет скидок, отчеты за месяц... Также пример пластикового окна должен быть изображен в 3D измерении, с возможностью ...

    Прикладное ПО33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • MS WorkFlow

    $5000

    Разработка интерфейса к MS WorkFlow ( отображение загруженных wf, дизайн wf , деплой wf и тд

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад