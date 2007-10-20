Нужна программа под винду

Требуется создать программку, которая будет висеть у меня в трее.

Програмка раз в 5 минут должна проверять обновления на сайте.

Хорошо бы чтобы можно было как то настраивать сайт на котором проверять обновления... (но если это сложно - то нужно чтобы хотя бы на одном сайте проверяло...)

При этом по возможности хочется чтобы появлялось уведомление... как в ICQ. Всплывающая табличка.

Желательно чтобы можно было настраивать время через которое проверять обновления на сайте...

Отзывы, благодарности и всяческие плюшки гарантирую.