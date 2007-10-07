Создать приложение на VB 6.0

$15
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Спроектировать Windows-приложение, решающее некоторую задачу (по Вашему усмотрению). В окне этого приложения следует обеспечить возможность с помощью мыши перемещать находящиеся на нём элементы управления (поля, кнопки и т.д.), «ухватив» мышью левый верхний угол та-кого элемента. Кроме того, нужно обеспечить возможность растягивать и сжимать размеры указанных элементов, «ухватив» мышью правый или нижний край элемента или правый нижний его угол. Курсор при этом должен принимать соответствующее начертание.

16 лет назад
moscow26
Павел 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
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