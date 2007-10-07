Создать приложение на VB 6.0

Необходим эквалайзер (с исходниками). Реализация при помощи FFT преобразований (разможение в ряд Фурье), без использования сторонних компанентов. (известно что с библиотекой BASS регулируются частоты до 80 Hz) Регулировка должна осуществляться по следующим полосам: 0 - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Спроектировать Windows-приложение, решающее некоторую задачу (по Вашему усмотрению). В окне этого приложения следует обеспечить возможность с помощью мыши перемещать находящиеся на нём элементы управления (поля, кнопки и т.д.), «ухватив» мышью левый верхний угол та-кого элемента. Кроме того, нужно обеспечить возможность растягивать и сжимать размеры указанных элементов, «ухватив» мышью правый или нижний край элемента или правый нижний его угол. Курсор при этом должен принимать соответствующее начертание.
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется написать генератор отчетов на Delphi 7 (с исходниками) для формирования отчетов из CSV или DBF файлов (на основе компонента TDBF) и без использования BDE Генератор должен формировать 3 типа отчетов: 1) Form 2) Table 3) Master-Details Требуется максимально упрощенный (примитивный) ...Завершен16 лет назад
Нужно разработать программу по рассчету стоимости пластиковых окон в зависимости от размера количества секций и так далее, предусмотреть рассчет скидок, отчеты за месяц... Также пример пластикового окна должен быть изображен в 3D измерении, с возможностью ...Прикладное ПО33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5000
Разработка интерфейса к MS WorkFlow ( отображение загруженных wf, дизайн wf , деплой wf и тдПрикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна программа захвата видео с выбранной области на дельфи ICQ 500398Завершен16 лет назад
- $500
требуется доработка 1 с торговля и склад ,создание дизайна этикетки (название товара,штрих код товара,цена товара)максимально упростить 1 с ,магазины работают по принципу bek -офиса и в рознице на компьютере стоят 1с рарус кассир 2.5 ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать простенькую программу на DELPHI для снятия картинок с экрана . Описание : - Запускаеться программа , вводиться начальное имя файла , например pic - На экране растягиваеться нужная область захвата прямоугольной ...Завершен16 лет назад
Нужно разработать программу для установки на рабочее место клиента по типу Mail агента и серверную часть Возможность программы 1. опвещени о новых тендерах-заявках с визуальным просмотром и скачиванием файлов 2. возможность размещения собственных заявок 3. Просмотр свежих ...Прикладное ПО2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
есть ПО на java нужно есть немного дописать сейчас программа парсит один урл и выдергивает от туда нужную информацию надо сделать чтобы можно было вставить не 1 урл в программу, а список и она бы о по очереди парсила ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужен Delphi программист, который сможет написать простенькую программу делающею авторизацию на web сайте, + вывод нужных строк с 1-ой странички и дальнейшее их обновление каждые 30 секунд. Также нужна отправка текста на сайт (post). Кучи ...Закрыт16 лет назад