Нужна программа захвата видео с выбранной области на дельфи ICQ 500398
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Разработка интерфейса к MS WorkFlow ( отображение загруженных wf, дизайн wf , деплой wf и тд
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