Выгрузка данных из 1С

Требуется выгрузить из 1С (бухгалтерия, 7.7. базовая, 477)данные в отдельные таблицы (dbf), поскольку с 1С знаком слабо, то со всем вниманием выслушаю уточняющие вопросы. В конце таблицы я указал счета откуда это должно быть выгружено, в этом вполне могу и ошибаться, спрашивайте. Стоимость примерная, все обсуждается, хотя как понимаете - чем меньше, тем лучше )

со всеми вопросами и предложениями - icq 169866018, мыл - [email protected], Олег

Таблицы, которые надо выгрузить из 1С :

1. приобретенные материалы. (по месяцам: код материалов, название материалов, ед. измер, кол-во, цена) 10.1 , 10.8

2. отгрузки материалов (по месяцам: код материалов, название материалов, ед. измер, кол-во, цена, код контрагента, назв-е контрагента,, код объекта, объект) 20

3. инструменты приход(по месяцам: код инструмента, название инструмента, кол-во, цена, объект, код объекта) 10.9

4. затраты на топливо (по месяцам, сумма) – 10.3

5. налоги на зп (по месяцам: сумма) 69

6. прочие налоги (по месяцам: сумма) 68

7. продукты и хозтовары расход(по месяцам, код товара, название товара, ед изм, кол-во, стоимость) 41.1

8. общефирменные расходы (по месяцам, сумма) 25, 26 ( ?)

9. расходы по объектам (по месяцам: сумма, объект, код объекта) - 44 , будет подробный план по 44 счету, чтоб понять как организована работа с объектами

10. зарплата (по месяцам, сумма) 70

11. расчеты с учредителями (по месяцам, сумма) 75

+ нужно, чтобы поддерживалась в актупльном состоянии dbf таблица, сост из след. полей - название таблицы, дата последней выгрузки с точностью до сек., перпод за который выгружались данные последний раз (с , по )

В 1С должна быть возможность :

1 - сформировать все таблицы 1 кнопкой, введя интервал дат, либо сформировать избранные таблицы , выбирая интервалы дат по каждой.

2 - перед формированием таблиц может быть сделан отчет на просмотр по выбранным (или всем) таблицам.

Варианты организации выбора:

1 при выборе каждая таблица должна иметь возможность быть отмеченной для формирования(галочка) в статическом списке, просмотренной (галочка), иметь выбор диапазона дат. При этом на каждый из 3 выборов должна быть сделана галочка «выбрать все».

2 таблицы выбираются из выпадающего списка. Те имеется выбор – выбрать все или 1 на выбор. Просматривать или нет – отмечается галочкой, поле для диапазона дат одно.