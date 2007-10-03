Выгрузка данных из 1С

Плагин должен встраиваться в браузер, определять находится ли пользователь на заданном сайте, брать информацию с него и отображать ее на панели... подробности в PM,icq - обращайтесь
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Требуется выгрузить из 1С (бухгалтерия, 7.7. базовая, 477)данные в отдельные таблицы (dbf), поскольку с 1С знаком слабо, то со всем вниманием выслушаю уточняющие вопросы. В конце таблицы я указал счета откуда это должно быть выгружено, в этом вполне могу и ошибаться, спрашивайте. Стоимость примерная, все обсуждается, хотя как понимаете - чем меньше, тем лучше )
со всеми вопросами и предложениями - icq 169866018, мыл - [email protected], Олег
Таблицы, которые надо выгрузить из 1С :
1. приобретенные материалы. (по месяцам: код материалов, название материалов, ед. измер, кол-во, цена) 10.1 , 10.8
2. отгрузки материалов (по месяцам: код материалов, название материалов, ед. измер, кол-во, цена, код контрагента, назв-е контрагента,, код объекта, объект) 20
3. инструменты приход(по месяцам: код инструмента, название инструмента, кол-во, цена, объект, код объекта) 10.9
4. затраты на топливо (по месяцам, сумма) – 10.3
5. налоги на зп (по месяцам: сумма) 69
6. прочие налоги (по месяцам: сумма) 68
7. продукты и хозтовары расход(по месяцам, код товара, название товара, ед изм, кол-во, стоимость) 41.1
8. общефирменные расходы (по месяцам, сумма) 25, 26 ( ?)
9. расходы по объектам (по месяцам: сумма, объект, код объекта) - 44 , будет подробный план по 44 счету, чтоб понять как организована работа с объектами
10. зарплата (по месяцам, сумма) 70
11. расчеты с учредителями (по месяцам, сумма) 75
+ нужно, чтобы поддерживалась в актупльном состоянии dbf таблица, сост из след. полей - название таблицы, дата последней выгрузки с точностью до сек., перпод за который выгружались данные последний раз (с , по )
В 1С должна быть возможность :
1 - сформировать все таблицы 1 кнопкой, введя интервал дат, либо сформировать избранные таблицы , выбирая интервалы дат по каждой.
2 - перед формированием таблиц может быть сделан отчет на просмотр по выбранным (или всем) таблицам.
Варианты организации выбора:
1 при выборе каждая таблица должна иметь возможность быть отмеченной для формирования(галочка) в статическом списке, просмотренной (галочка), иметь выбор диапазона дат. При этом на каждый из 3 выборов должна быть сделана галочка «выбрать все».
2 таблицы выбираются из выпадающего списка. Те имеется выбор – выбрать все или 1 на выбор. Просматривать или нет – отмечается галочкой, поле для диапазона дат одно.
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