База данных с графическим отображением содержимого

Ищу разработчика для написания программы, которая будет отвечать сл.

требованиям:

1. Отрисовка заданного количества биржевых графиков на одном листе.

2. Вызов графика набором тикера с клавиатуры, (тикер - в данном случае имя акции

в котировочном списке биржи, состоит из названия акции и определителя:

- тикер ask – цены продажи;

- тикер – цены заключенных сделок;

- тикер bid - цены покупки;

3. Вызов графика из списка.

4. Автоматическая настройка вертикального масштаба графика (цен) при выводе на экран.

5. Возможность увеличивать и уменьшать горизонтальный масштаб графика (дата и время).

6. Возможность выводить на экран (выделением мышкой) отдельных частей графика.

7. Возможность переключения временных масштабов (минуты, часы, дни , недели, месяцы,

кварталы).

8. Отображение параметров бара (дата, время, цен: открытия, максимум, минимум,

закрытия, объем)

Бар – история котировок за определённый промежуток времени (минута,

час, и т. д.), Состоит из : дата, время, цен: открытия, максимум, минимум, закрытия,

объем.

9. Возможность переключения между биржевым и линейным графиком.

10. Построение графиков реальных значений и в процентах к предыдущему значению

В данный момент вся база данных в текстовых файлах.