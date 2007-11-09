База данных с графическим отображением содержимого

Нужно разработать компонент "Календарь", который мы постарались подробнейшим образом описать: http://docs.google.com/Doc?id=dzdndv8_40c34b82 Компонент надо настроить на функциональность: добавить новую задачу, обеспечить ее установку на определенное рабочее время, отслеживать превышение сроков ее выполнения, убрать задачу. Если у вас есть готовый компонент, то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу разработчика для написания программы, которая будет отвечать сл.
требованиям:
1. Отрисовка заданного количества биржевых графиков на одном листе.
2. Вызов графика набором тикера с клавиатуры, (тикер - в данном случае имя акции
в котировочном списке биржи, состоит из названия акции и определителя:
- тикер ask – цены продажи;
- тикер – цены заключенных сделок;
- тикер bid - цены покупки;
3. Вызов графика из списка.
4. Автоматическая настройка вертикального масштаба графика (цен) при выводе на экран.
5. Возможность увеличивать и уменьшать горизонтальный масштаб графика (дата и время).
6. Возможность выводить на экран (выделением мышкой) отдельных частей графика.
7. Возможность переключения временных масштабов (минуты, часы, дни , недели, месяцы,
кварталы).
8. Отображение параметров бара (дата, время, цен: открытия, максимум, минимум,
закрытия, объем)
Бар – история котировок за определённый промежуток времени (минута,
час, и т. д.), Состоит из : дата, время, цен: открытия, максимум, минимум, закрытия,
объем.
9. Возможность переключения между биржевым и линейным графиком.
10. Построение графиков реальных значений и в процентах к предыдущему значению
В данный момент вся база данных в текстовых файлах.
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