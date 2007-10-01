Скрипт обработки изображений

Нужно разработать компонент "Календарь", который мы постарались подробнейшим образом описать: http://docs.google.com/Doc?id=dzdndv8_40c34b82 Компонент надо настроить на функциональность: добавить новую задачу, обеспечить ее установку на определенное рабочее время, отслеживать превышение сроков ее выполнения, убрать задачу. Если у вас есть готовый компонент, то ...
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Требуется скрипт для обработки изображений в Photoshop. Пример изображения в аттаче.
Что должен делать скрипт:
1. Разрезать пополам.
2. Заменить фон.
3. Наложить эффекты на монету (только на монету, а не на все изображение!)
4. Уменьшить обе полученные части до 200 пикселей в ширину.
Срок - среда. Предлагайте цены.
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