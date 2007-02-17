kaprmary

Мария Капранова kaprmary

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Разработка баз данных (InterBase, MySQL, Access, Paradox и др.)

Разработка приложений (Delphi, Borland C++ Builder)

WEB-программирование (PHP, JavaScript)

Дизайн (Photoshop)

PHPJavascriptMySQLDelphi
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
vvalek
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$17
10 баллов
15 лет назад
Доделать динамическое меню
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SkySlider
30 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Пояснительная записка к диплому
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
grIeIy
Сергей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Вытащить emails из таблицы базы MySQL в txt
сделала быстро и качественно
Отличный понятливый заказчик. Грамотно сформулировал ТЗ. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв