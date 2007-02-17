Разработка баз данных (InterBase, MySQL, Access, Paradox и др.)
Разработка приложений (Delphi, Borland C++ Builder)
WEB-программирование (PHP, JavaScript)
Дизайн (Photoshop)
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
17 лет назад
сделала быстро и качественно
Ответный отзыв
Отличный понятливый заказчик. Грамотно сформулировал ТЗ. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.