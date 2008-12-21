Есть скрипт для динамического меню: вызов: Родительская ссылка Дочерняя ссылка1 Дочерняя ссылка2 Дочерняя ссылка3 (Это только пример) Урлы будут вида ?ID=x (где x - числа, например 40125 и т.д.) Проблема этого скрипта: при загрузки к примеру ссылки "Дочерняя ...