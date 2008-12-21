Есть XML вида: И т.д. (привел для примера 1 узел ITEM, остальные с одинаковыми атрибутами). Имею XLST вида: ...
- $2Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $14
Дано: 15 файлов в папке, вида: 20090220_11.xml 20090220_14.xml 20090220_17.xml 20090220_2.xml 20090220_5.xml 20090224_11.xml 20090224_14.xml 20090224_17.xml 20090224_2.xml 20090224_5.xml 20090225_11.xml 20090225_14.xml 20090225_17.xml 20090225_2.xml 20090225_5.xml Необходимо: вытащить из названий этих файлов (уникальных 3 из этого примера - 20 февраля, 24 февраля, 25 февраля, остальные повторяющиеся) "вытащить" даты и "загнать" их в уникальные переменные. Также крайне желательно вытаскивать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $17
Есть скрипт для динамического меню: вызов: Родительская ссылка Дочерняя ссылка1 Дочерняя ссылка2 Дочерняя ссылка3 (Это только пример) Урлы будут вида ?ID=x (где x - числа, например 40125 и т.д.) Проблема этого скрипта: при загрузки к примеру ссылки "Дочерняя ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад