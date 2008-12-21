vvalek

Илья Марбеков vvalek

 
42 годаРоссия/Уфа
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать или переделать ASP скрипт

    $14

    Дано: 15 файлов в папке, вида: 20090220_11.xml 20090220_14.xml 20090220_17.xml 20090220_2.xml 20090220_5.xml 20090224_11.xml 20090224_14.xml 20090224_17.xml 20090224_2.xml 20090224_5.xml 20090225_11.xml 20090225_14.xml 20090225_17.xml 20090225_2.xml 20090225_5.xml Необходимо: вытащить из названий этих файлов (уникальных 3 из этого примера - 20 февраля, 24 февраля, 25 февраля, остальные повторяющиеся) "вытащить" даты и "загнать" их в уникальные переменные. Также крайне желательно вытаскивать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доделать динамическое меню

    $17

    Есть скрипт для динамического меню: вызов: Родительская ссылка Дочерняя ссылка1 Дочерняя ссылка2 Дочерняя ссылка3 (Это только пример) Урлы будут вида ?ID=x (где x - числа, например 40125 и т.д.) Проблема этого скрипта: при загрузки к примеру ссылки "Дочерняя ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад