Две контрольные по Java

Нужны хорошее знание mfc или winapi и БД Ассеss. 1. Заходим http://forum.cgm.ru/msg?th=11787&start=0&. Примочка, которая там демонстрируeтся – то что нужно получить. Только у меня БД Access. 2. Модуль вывода данных на экран в нужное окно есть, но над ним ...