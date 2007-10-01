Переход с бэста на 1с 8

Нужно разработать компонент "Календарь", который мы постарались подробнейшим образом описать: http://docs.google.com/Doc?id=dzdndv8_40c34b82 Компонент надо настроить на функциональность: добавить новую задачу, обеспечить ее установку на определенное рабочее время, отслеживать превышение сроков ее выполнения, убрать задачу. Если у вас есть готовый компонент, то ...