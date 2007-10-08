Требуется небольшая программа

Краткое ТЗ.

Пользователь вводит в программу любимые ленты на www.rpod.ru

Программа сохраняет их и по запросу пользователя скачивает с ним все подкасты.

Программа должна помнить те подкасты, которые она уже скачивала, чтоб не качать одно и то же два раза.

Вот пример ленты: http://siski-piski-show.rpod.ru/

Слева написано, например: Скачать этот подкаст Аудио (7.1 Мб / 15:19 MP3, 64 kbps). Это и надо качать.

Программа должна качать в отдельном потоке и несколько файлов одновременно.

У меня канал 50 мегабит и мне не хочется ждать пока будет качать по одному файлу.

Желательно, но не обязательно на Delphi.

А можно это реализовать и плагином для Download Master www.westbyte.com/dm там закачка уже реализована. API плагинов есть на сайте.

Я буду распостранять эту программу и/или плагин среди друзей и знакомых. Сохраняя ваше авторское право и в разделе "О программе" можете указать ссылку на ваше портфолио.