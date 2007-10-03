Плагин для браузера, желательно IE

Прикладное ПОЗакрыт8 заявок314 просмотров
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Плагин должен встраиваться в браузер, определять находится ли пользователь на заданном сайте, брать информацию с него и отображать ее на панели...

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16 лет назад
sda25
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
InniVinniDinni
Гость 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
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