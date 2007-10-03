Локальная инсталляция php скрипта

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок203 просмотра
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Здравствуйте,

Нужно сделать локальную windows инсталяцию для демонстрации php скрипта. Должна включать в себя apache, php, mysql, zend optimizer и собственно сам скрипт.

Т.е. чтобы после стандартной установки без дополнительных настроек можно было сразу в броузере локально его запустить.

Скрипт будет время от времени меняться, т.е. должна быть возможность обновлять файл инсталляции.

Решение вижу в том чтобы подобрать программу для создания инсталляций и под нее создать файл конфигурации с необходимыми файлами, которые при желании можно было бы изменять и создавать новые инсталляции.

т.е. нужно:

- конфигурация под прогу создания инсталляций.

- установка в любое место с зендом.

- после инсталляции запуск апача и вопрос об автозапуске.

- вопрос о добавлении иконки запуска на стол.

желательно чтобы иконка запускала апач и потом открывала броузер на нужный локальный алрес..

Кто имеет опыт в таких делах называйте цену, сроки.

PHP
16 лет назад
aristoc
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ArtNB
Артем 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$40
5 дней
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