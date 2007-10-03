Локальная инсталляция php скрипта

Плагин должен встраиваться в браузер, определять находится ли пользователь на заданном сайте, брать информацию с него и отображать ее на панели... подробности в PM,icq - обращайтесь
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Здравствуйте,
Нужно сделать локальную windows инсталяцию для демонстрации php скрипта. Должна включать в себя apache, php, mysql, zend optimizer и собственно сам скрипт.
Т.е. чтобы после стандартной установки без дополнительных настроек можно было сразу в броузере локально его запустить.
Скрипт будет время от времени меняться, т.е. должна быть возможность обновлять файл инсталляции.
Решение вижу в том чтобы подобрать программу для создания инсталляций и под нее создать файл конфигурации с необходимыми файлами, которые при желании можно было бы изменять и создавать новые инсталляции.
т.е. нужно:
- конфигурация под прогу создания инсталляций.
- установка в любое место с зендом.
- после инсталляции запуск апача и вопрос об автозапуске.
- вопрос о добавлении иконки запуска на стол.
желательно чтобы иконка запускала апач и потом открывала броузер на нужный локальный алрес..
Кто имеет опыт в таких делах называйте цену, сроки.
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