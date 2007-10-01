Створення та впровадження комплекса

Требуется создание программы для работы с уже имеющимися базами данных. Под базами данных имеются ввиду уже готовые таблицы дбф, которые нужно будет немного преобразовать в собственный формат справочника. Этот формат и будет использоваться программой-оболочкой. Прикладываю краткое ...