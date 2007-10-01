Створення та впровадження комплекса

Плагин должен встраиваться в браузер, определять находится ли пользователь на заданном сайте, брать информацию с него и отображать ее на панели... подробности в PM,icq - обращайтесь
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Структура повинна складатися з наступних частин:
- зовнішній портал публікації інформації щодо держзакупівель;
- електроні форми подання інформації щодо держзакупівель;
- механізм обробки електронних форм;
- БД зберігання інформації щодо держзакупівель;
- внутрішній портал публікації інформації щодо держзакупівель;
- АРМ оператора з перевірки інформації, що публікується;
- АРМ адміністратора (випускаючого редактора);
- механізми реплікації;
- механізм формування звітності
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