Доработка программы на Delphi+mySQL

Крупной компании срочно требуется один или несколько специалистов для доработки существующего ПО, написанного на delphi c использованием БД mySQL. На настоящий момент имеется работающее ПО, Т.З. на модификацию и исходные тексты программы.

Основным требованием к программисту является способность решить проблему за оговоренный период времени.

Вопрос цены определяется договоренностью

Интересуют исполнители только из Петербурга, кто может приехать к нам в офис для ознакомления с ПО и затем для сдачи решения в работу.

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