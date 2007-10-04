Программа для переименовывания файлов

Есть очень много папок (более 18000 разной вложенности), каждая папка - название автора на транслите (пример: "abidzhan_anvar"), нужно пробежать по всем папкам и переименовать их в нормальный вид. Пример:

Было:

-abelyar_taisha

*--polumrak

*--polumrak, 2

abramov_aleksandr

adams_kaili

*--how i feel

adamson_djoyi

Стало:

-Абеляр Таиша

*--Полумрак

*--Полумрак, 2

Абрамов Александр

Адамс Кайли

*--How I Feel

Адамс Джои

Как видите назвазвание одной папки (How I Feel) не транслитировано, а просто отформатировано. Авторов очень много, разные способ написания. С меня для отладки текстовый файл с примерами названий.