Программа для переименовывания файлов

Плагин должен встраиваться в браузер, определять находится ли пользователь на заданном сайте, брать информацию с него и отображать ее на панели... подробности в PM,icq - обращайтесь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть очень много папок (более 18000 разной вложенности), каждая папка - название автора на транслите (пример: "abidzhan_anvar"), нужно пробежать по всем папкам и переименовать их в нормальный вид. Пример:
Было:
-abelyar_taisha
*--polumrak
*--polumrak, 2
abramov_aleksandr
adams_kaili
*--how i feel
adamson_djoyi
Стало:
-Абеляр Таиша
*--Полумрак
*--Полумрак, 2
Абрамов Александр
Адамс Кайли
*--How I Feel
Адамс Джои
Как видите назвазвание одной папки (How I Feel) не транслитировано, а просто отформатировано. Авторов очень много, разные способ написания. С меня для отладки текстовый файл с примерами названий.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется разработать плагин, подключаемый к нашей основной системе. Плагин должен обеспечивать ввод задач, назначаемых пользователям. Назначенные задачи плагин должен: - передавать данные о задачах в два компонента "Буфер задач", "Календарь задач"; - обеспечивать синхронизацию обмена данными между компонентами и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Крупной компании срочно требуется один или несколько специалистов для доработки существующего ПО, написанного на delphi c использованием БД mySQL. На настоящий момент имеется работающее ПО, Т.З. на модификацию и исходные тексты программы. Основным требованием к программисту ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется выгрузить из 1С (бухгалтерия, 7.7. базовая, 477)данные в отдельные таблицы (dbf), поскольку с 1С знаком слабо, то со всем вниманием выслушаю уточняющие вопросы. В конце таблицы я указал счета откуда это должно ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Краткое ТЗ. Пользователь вводит в программу любимые ленты на www.rpod.ru Программа сохраняет их и по запросу пользователя скачивает с ним все подкасты. Программа должна помнить те подкасты, которые она уже скачивала, чтоб не качать одно и то же ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте, Нужно сделать локальную windows инсталяцию для демонстрации php скрипта. Должна включать в себя apache, php, mysql, zend optimizer и собственно сам скрипт. Т.е. чтобы после стандартной установки без дополнительных настроек можно было сразу в ...Закрыт16 лет назад
- $15000
Структура повинна складатися з наступних частин: - зовнішній портал публікації інформації щодо держзакупівель; - електроні форми подання інформації щодо держзакупівель; - механізм обробки електронних форм; - БД зберігання інформації щодо держзакупівель; ...Прикладное ПО18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется создание программы для работы с уже имеющимися базами данных. Под базами данных имеются ввиду уже готовые таблицы дбф, которые нужно будет немного преобразовать в собственный формат справочника. Этот формат и будет использоваться программой-оболочкой. Прикладываю краткое ...Прикладное ПО37 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу разработчика для написания программы, которая будет отвечать сл. требованиям: 1. Отрисовка заданного количества биржевых графиков на одном листе. 2. Вызов графика набором тикера с клавиатуры, (тикер - в данном случае имя акции в котировочном списке биржи, ...Завершен16 лет назад
- $700
Перевести клиента с Бэст4+ на 1с бухгалтерию, торговлю и зарплату 8 версии. задача- не только перенести остатки (номенклатура, контрагенты, ОС и бухгалтерские), но и написать выгрузки из 1С ТТН в электронном ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад