Разовая работа для Delphi программиста

Краткое ТЗ. Пользователь вводит в программу любимые ленты на www.rpod.ru Программа сохраняет их и по запросу пользователя скачивает с ним все подкасты. Программа должна помнить те подкасты, которые она уже скачивала, чтоб не качать одно и то же ...