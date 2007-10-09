DELPHI программа для снятия картинки с экрана

Нужно написать простенькую программу на DELPHI для снятия картинок с экрана .

Описание :

- Запускаеться программа , вводиться начальное имя файла , например pic

- На экране растягиваеться нужная область захвата прямоугольной формы

- Область захвата всегда поверх всех окон и можно ее изменять в процессе работы

- Либо на области захвата добавить кнопку - Захват либо горячими клавишами , при

нажатии на захват делаеться снимок данной области экрана и сохраняеться в папку с именем pic1 pic2 pic3 и тд

ICQ 500398