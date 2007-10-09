DELPHI программа для снятия картинки с экрана

Прикладное ПОЗавершен16 заявок451 просмотр
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Нужно написать простенькую программу на DELPHI для снятия картинок с экрана .

Описание :

- Запускаеться программа , вводиться начальное имя файла , например pic

- На экране растягиваеться нужная область захвата прямоугольной формы

- Область захвата всегда поверх всех окон и можно ее изменять в процессе работы

- Либо на области захвата добавить кнопку - Захват либо горячими клавишами , при

нажатии на захват делаеться снимок данной области экрана и сохраняеться в папку с именем pic1 pic2 pic3 и тд

ICQ 500398

Delphi
16 лет назад
crack1
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
phoenix_87
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
Получил именно то что и просил в описании своего проекта .
Понравилось работать! Четкие требования, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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