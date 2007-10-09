phoenix_87

Евгений Ермоленко phoenix_87

 
36 летУкраина/Алчевск
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Личные данные:

ФИО: Ермоленко Евгений Александрович, 22 года.

Год рождения: 1987г.

Семейное положение: женат

Место проживания: Украина, Луганская обл.

e-mail: [email protected]

Образование:

Высшее - магистр электронных систем

(1994-2004) - многопрофильная гимназия - с отличием

(2004–2009) - ДонГТУ, факультет автоматизации и электронных систем, специальность «Компьютерные системы».

Дополнительные данные:

Английский язык: IELTS – Intermediate

ПК, знание ПО:

• Опыт работы и использования ПК – около 10 лет.

• Программирование Web:

Borland Delphi (язык Pascal) – опыт работы около 7 лет.

PHP

БД (Access, MS SQL)

Ассемблер - программирование микроконтроллеров MCS51

Знание HTML и CSS, верстка.

• Интернет

Кабельный Интернет, 2Мбит/сек. Доступ постоянный.

Опыт работы:

Основной профиль и наибольший опыт в прикладном программировании (Delphi). Возможна реализация самых различных задач по сложности: от баз данных до веб-приложений (пауки, грабберы, боты и т.д.).

март 2006 - март 2008: разовые заказы

• создание ряда прикладных программ (среда - Delphi) и php-скриптов по разовым заказам.

март 2006- апрель 2007: компания OpenSea LLP

• весь контент для www.scubasearch.net (англ. база дайвинг-организаций)

• весь контент для www.englishcoursefinder.com (англ. база колледжей и учебных заведений Англии)

• редактирование содержимого сайта www.studyandwork.co.uk (тематика - работа и учеба в Англии)

• редактирование содержимого сайта www.anglofil.com (портал о Великобритании)

• SEO- оптимизация, регистрация сайта www.scubasearch.net по базе белых каталогов

апрель 2007 – май 2007: туристический портал http://miheef.info

• контент для miheef.info (статьи, seo-оптимизация; тематика - страныгорода)

май 2007 – июнь 2007: сеть магазинов Быт Кубани

• весь контент для интернет-магазина bitkuban.ru (товары), редактирование внешнего вида страниц.

июнь 2007 – август 2007: сеть строительных порталов

• контент для строительного портала www.helpremont.ru (статьи)

• контент для строительного портала www.kakstroitdom.ru (статьи)

• контент для строительного портала www.otokondodverei.ru (статьи)

• контент для строительного портала www.remontsamomu.ru (статьи)

• контент для строительного портала www.dizainkomnat.ru (статьи)

• контент для строительного портала www.masterremonta.ru (статьи)

2008: контент для порталов

http://www.vektorus.ru/

http://www.vektorus.allcanon.ru

Дата последнего обновления: --.--.--

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e-mail: [email protected]

PHPHTMLCSSDelphi
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Отзывы заказчиков
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Наполнение каталога интернет-магазина (Shopscript)
Все было сделано качественно, пожелания учтены, ошибки исправлены. Работаем дальше.
TAUCO
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Сбор контактов
Все замечательно, качественное исполнение.
Заказчик держит свое слово. Приятно работать.
Ответный отзыв
zold
54 годаЛатвия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Коррекция информации на сайте
Евгений проработал у нас несколько месяцев. Причем не только как рядовой исполнитель, но и как руководитель небольшой команды. Ответственный, усидчивый, порядочный. Одним словом - выполненую работу после него можно не проверять. Будем продолжать сотрудничество.
Сотрудничал с заказчиком длительное время. Спасибо за порядочность, приятно работать! Четкие требования, поощрения, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшую работу.
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crack1
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
DELPHI программа для снятия картинки с экрана
Получил именно то что и просил в описании своего проекта .
Понравилось работать! Четкие требования, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
BSOD
33 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Добавить рингтонов
С работой справился без проблем, в сроки и.т.д. Всем рекомендую.