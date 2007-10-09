Личные данные:
ФИО: Ермоленко Евгений Александрович, 22 года.
Год рождения: 1987г.
Семейное положение: женат
Место проживания: Украина, Луганская обл.
e-mail: [email protected]
Образование:
Высшее - магистр электронных систем
(1994-2004) - многопрофильная гимназия - с отличием
(2004–2009) - ДонГТУ, факультет автоматизации и электронных систем, специальность «Компьютерные системы».
Дополнительные данные:
Английский язык: IELTS – Intermediate
ПК, знание ПО:
• Опыт работы и использования ПК – около 10 лет.
• Программирование Web:
Borland Delphi (язык Pascal) – опыт работы около 7 лет.
PHP
БД (Access, MS SQL)
Ассемблер - программирование микроконтроллеров MCS51
Знание HTML и CSS, верстка.
• Интернет
Кабельный Интернет, 2Мбит/сек. Доступ постоянный.
Опыт работы:
Основной профиль и наибольший опыт в прикладном программировании (Delphi). Возможна реализация самых различных задач по сложности: от баз данных до веб-приложений (пауки, грабберы, боты и т.д.).
март 2006 - март 2008: разовые заказы
• создание ряда прикладных программ (среда - Delphi) и php-скриптов по разовым заказам.
март 2006- апрель 2007: компания OpenSea LLP
• весь контент для www.scubasearch.net (англ. база дайвинг-организаций)
• весь контент для www.englishcoursefinder.com (англ. база колледжей и учебных заведений Англии)
• редактирование содержимого сайта www.studyandwork.co.uk (тематика - работа и учеба в Англии)
• редактирование содержимого сайта www.anglofil.com (портал о Великобритании)
• SEO- оптимизация, регистрация сайта www.scubasearch.net по базе белых каталогов
апрель 2007 – май 2007: туристический портал http://miheef.info
• контент для miheef.info (статьи, seo-оптимизация; тематика - страныгорода)
май 2007 – июнь 2007: сеть магазинов Быт Кубани
• весь контент для интернет-магазина bitkuban.ru (товары), редактирование внешнего вида страниц.
июнь 2007 – август 2007: сеть строительных порталов
• контент для строительного портала www.helpremont.ru (статьи)
• контент для строительного портала www.kakstroitdom.ru (статьи)
• контент для строительного портала www.otokondodverei.ru (статьи)
• контент для строительного портала www.remontsamomu.ru (статьи)
• контент для строительного портала www.dizainkomnat.ru (статьи)
• контент для строительного портала www.masterremonta.ru (статьи)
2008: контент для порталов
• http://www.vektorus.allcanon.ru
Дата последнего обновления: --.--.--
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e-mail: [email protected]
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