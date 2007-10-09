Евгений проработал у нас несколько месяцев. Причем не только как рядовой исполнитель, но и как руководитель небольшой команды. Ответственный, усидчивый, порядочный. Одним словом - выполненую работу после него можно не проверять. Будем продолжать сотрудничество.