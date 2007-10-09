Захват видео с выбранной области

Прикладное ПОЗавершен7 заявок288 просмотров
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Нужна программа захвата видео с выбранной области на дельфи

ICQ 500398

16 лет назад
crack1
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Virtson
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$50
1 день
Специалист . Спасибо за понимание и качественный код.
Хороший заказчик, работа без заморочек. благодарю за сотрудничество !
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