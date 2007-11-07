Генератор отчетов. Delphi 7

Нужно разработать программу по рассчету стоимости пластиковых окон в зависимости от размера количества секций и так далее, предусмотреть рассчет скидок, отчеты за месяц... Также пример пластикового окна должен быть изображен в 3D измерении, с возможностью ...
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Требуется написать генератор отчетов на Delphi 7 (с исходниками)
для формирования отчетов из CSV или DBF файлов (на основе компонента TDBF)
и без использования BDE
Генератор должен формировать 3 типа отчетов:
1) Form
2) Table
3) Master-Details
Требуется максимально упрощенный (примитивный) аналог ReportSmith
Должна быть возможность сохранить результирующий отчет в формате RTF и HTML
При написании не применять компоненты использующие сторонние dll
и не имеющие исходных текстов.
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