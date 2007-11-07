Генератор отчетов. Delphi 7

Прикладное ПОЗавершен13 заявок409 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать генератор отчетов на Delphi 7 (с исходниками)

для формирования отчетов из CSV или DBF файлов (на основе компонента TDBF)

и без использования BDE

Генератор должен формировать 3 типа отчетов:

1) Form

2) Table

3) Master-Details

Требуется максимально упрощенный (примитивный) аналог ReportSmith

Должна быть возможность сохранить результирующий отчет в формате RTF и HTML

При написании не применять компоненты использующие сторонние dll

и не имеющие исходных текстов.

Delphi
16 лет назад
abcsport
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
berumin
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Выполнил на отлично
в очередной раз доволен сотрудничеством с заказчиком
  • Похожие заказы

  • Рассчет стоимости пластиковых окон

    Нужно разработать программу по рассчету стоимости пластиковых окон в зависимости от размера количества секций и так далее, предусмотреть рассчет скидок, отчеты за месяц... Также пример пластикового окна должен быть изображен в 3D измерении, с возможностью ...

    Прикладное ПО33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • MS WorkFlow

    $5000

    Разработка интерфейса к MS WorkFlow ( отображение загруженных wf, дизайн wf , деплой wf и тд

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка 1С

    $500

    требуется доработка 1 с торговля и склад ,создание дизайна этикетки (название товара,штрих код товара,цена товара)максимально упростить 1 с ,магазины работают по принципу bek -офиса и в рознице на компьютере стоят 1с рарус кассир 2.5 ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • DELPHI программа для снятия картинки с экрана

    Нужно написать простенькую программу на DELPHI для снятия картинок с экрана . Описание : - Запускаеться программа , вводиться начальное имя файла , например pic - На экране растягиваеться нужная область захвата прямоугольной ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка программы

    Нужно разработать программу для установки на рабочее место клиента по типу Mail агента и серверную часть Возможность программы 1. опвещени о новых тендерах-заявках с визуальным просмотром и скачиванием файлов 2. возможность размещения собственных заявок 3. Просмотр свежих ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дописать ПО на Java

    есть ПО на java нужно есть немного дописать сейчас программа парсит один урл и выдергивает от туда нужную информацию надо сделать чтобы можно было вставить не 1 урл в программу, а список и она бы о по очереди парсила ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разовая работа для Delphi программиста

    $20

    Нужен Delphi программист, который сможет написать простенькую программу делающею авторизацию на web сайте, + вывод нужных строк с 1-ой странички и дальнейшее их обновление каждые 30 секунд. Также нужна отправка текста на сайт (post). Кучи ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа для переименовывания файлов

    Есть очень много папок (более 18000 разной вложенности), каждая папка - название автора на транслите (пример: "abidzhan_anvar"), нужно пробежать по всем папкам и переименовать их в нормальный вид. Пример: Было: -abelyar_taisha *--polumrak *--polumrak, 2 abramov_aleksandr adams_kaili *--how i feel adamson_djoyi Стало: -Абеляр Таиша *--Полумрак *--Полумрак, 2 Абрамов ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка программы на Delphi+mySQL

    Крупной компании срочно требуется один или несколько специалистов для доработки существующего ПО, написанного на delphi c использованием БД mySQL. На настоящий момент имеется работающее ПО, Т.З. на модификацию и исходные тексты программы. Основным требованием к программисту ...

    MySQLDelphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад