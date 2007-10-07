Рассчет стоимости пластиковых окон

Нужно разработать программу по рассчету стоимости пластиковых окон в зависимости от размера количества секций и так далее, предусмотреть рассчет скидок, отчеты за месяц... Также пример пластикового окна должен быть изображен в 3D измерении, с возможностью поворота и масштабирования.

Язык программирования: любой

В сообщении указывайте свой опыт в разработке прикладного ПО, сроки и стоимость.

Сразу и безоговорочно будет выбран такой исполнитель, который уже сталкивался и реализовал подобную программу.

Также исполнитель должен быть ответственным и сделать все в оговоренные сроки.