Разработка клиент-серверного приложения

$2500
Прикладное ПОЗакрыт17 заявок665 просмотров
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Требуеться написать программу "живое интернет радио",

состоящую из двух типов серверов и клиента.

Подобного продукта такого типа не существует,

поэтому программа будет весьма популярной.

Требуються программисты, готовые

учавствовать в разработке данной программы.

Варианта два:

Либо вы хотите фиксированную сумму за фиксированную работу

Либо вас интересует постоянное участие в проекте за процент от прибыли

Меня устроит оба варианта.

Язык программирования: С++

Среда разработки: Visual Studio 2003

Портфолио/резюме шлите по адресу

[email protected]

16 лет назад
gooditjob
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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