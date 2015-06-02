Небольшая база, приложение для работы с базой.

Необходимо сделать базу данных и приложение для удаленной работы с ней (ethernet). Нужно объединить потенциал банковской программы и бухгалтерской. Цель программы - контроль финансового потока. Из бухгалтерии берется система двойной записи (никаких форм, проводок, налогов и т.д. не надо), из банковского функционала - работа с 2-х и 3-х валютными счетами, работа с позициями и субпозициями. Ничего сложного. Обязательное условие - база на MSSQL, совместимая с windows 2003 и администраторский модуль (функции самые простые - смена пароля, ограничение доступа к объектам у конкретного пользователя). После неприятного инциндента с предыдущим программистом денежный расчет будет идти соразмерно сделанной работы.