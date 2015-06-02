Небольшая база, приложение для работы с базой.

$700
Прикладное ПОЗавершен4 заявки176 просмотров
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Необходимо сделать базу данных и приложение для удаленной работы с ней (ethernet). Нужно объединить потенциал банковской программы и бухгалтерской. Цель программы - контроль финансового потока. Из бухгалтерии берется система двойной записи (никаких форм, проводок, налогов и т.д. не надо), из банковского функционала - работа с 2-х и 3-х валютными счетами, работа с позициями и субпозициями. Ничего сложного. Обязательное условие - база на MSSQL, совместимая с windows 2003 и администраторский модуль (функции самые простые - смена пароля, ограничение доступа к объектам у конкретного пользователя). После неприятного инциндента с предыдущим программистом денежный расчет будет идти соразмерно сделанной работы.

16 лет назад
brunswick
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sd2k
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$200
45 дней
Супер!
Я остался доволен сотрудничеством, техническое задание дополнялось активными пояснениями заказчика, все мои вопросы были раскрыты, работа оплачена. Приятно работать с хорошими людьми !
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