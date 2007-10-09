Оффлайн-версия сайта

$500
Прикладное ПОЗакрыт19 заявок425 просмотров
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Есть сайт по недвижимости, есть агентства размещающие свои варианты на сайте.

Требуется локальная программная оболочка с дружественным интерфейсом, позволяющая:

- обмениваться данными с сайтом

- загружать объявления агентства "одним кликом"

- выгружать объявления с сайта в базу Агентства

Бюджет может быть и больше.

16 лет назад
fiesta777
Юрий 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MaxF
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
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