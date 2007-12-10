Требуются высококвалифицированные программисты, опыт создания подобных приложений.

Строгие требования с разработчику.

Теперь ближе к делу:

1) Разработка программного обеспечения “Макеты пользовательского интерфейса для системы управления брокером IPv6 туннелей”

Требования работе по уровню и объему аналитического подхода к существующим решениям.

Необходимо тщательно рассмотреть существующие системы управления туннелями, в частности, туннелями IPv6 поверх IPv4. На основании рассмотренных моделей визуальных интерфейсов систем управления туннелями и доступных данных пользователей таких систем необходимо построить отчет, содержащий сведения по недостаткам пользовательских интерфейсов систем такого уровня.

Требования к аналитическому подходу к проектированию графической визуальной системы управления брокером туннелей.

На базе отчета по недостаткам существующих интерфейсов управления необходимо подготовить предложения по улучшению этих систем, заложенных в проекте разрабатываемого интерфейса.

Требования к эргономичности (usability) проектируемого интерфейса системы.

Все предложения по проекту новой системы визуального интерфейса управления брокером IPv6 туннелей должны быть протестированы на предмет эргономичности на уровне проектирования и далее после реализации системы.

Требования к исполнителю по поддержке графического пользовательского интерфейса системы.

Исполнитель берет на себя обязательства после полной реализации системы управления и проведения тестирования эргономичности интерфейса произвести за свой счет его модернизацию в соответствии с результатами тестирования эргономичности, включая полную замену компонентов интерфейса и самой логики его реализации не позднее чем через месяц с момента поступления такого требования от заказчика.

Требования к разрабатываемому графическому интерфейсу пользователя по его расширяемости.

Разрабатываемый интерфейс должен обладать возможностью для расширения функциональных возможностей системы управления брокером туннелей. Кроме того, разрабатываемый интерфейс должен обладать возможностью работы с различными языками, такими как русский, английский, французский, испанский.

Требования к форме предоставления результатов.

Результаты разработки пользовательского интерфейса должны быть представлены в виде готовых сверстанных HTML файлов и графики в разрешении, пригодном для размещения в веб страницах, пригодных для дальнейшей работы по разработке системы управления брокером.

2) Разработка программного обеспечения “Веб системы управления брокером туннелей IPv6”

Требования работе по проектированию системы.

Необходимо спроектировать систему управления брокером IPv6 туннелей, одновременно являющемуся сервером туннелей, используемом как один из механизмов перехода от технологии Ipv4 к технологии Ipv6. При выполнении работы должен быть составлен подробный проект системы, представляющий из себя техническое задание на реализацию системы. Проект должен включать в себя аналитический обзор работы системы брокер туннелей – сервер туннелей, взаимодействие с системой DNS, анализ и пошаговую инструкцию по настройке сервера туннелей под ОС FreeBSD, проект структуры базы данных и привязки к внешнему графическому интерфейсу управления системой.

Требования к реализации системы.

Разработка должна вестись под ОС FreeBSD, с применением программ и решений с открытым исходным кодом. В качестве языка программирования должен быть использован C/C++ и PHP. Готовая система должна иметь возможность установки на сервере под управлением ОС FreeBSD и не требовать отдельной установки дополнительных программ для своего функционирования.

Требования к исполнителю по дальнейшей поддержке системы.

Исполнитель обязуется выполнять техническую поддержку системы управления брокером туннелей в течении 1 года с момента сдачи ее в эксплуатацию. В частности к работам по технической поддержке относится: реагирование на запросы пользователей системы в течении 1 часа в рабочее время при возникновении запроса, внесение изменения в логику функционирования системы, внедрение нового или обновленного графического интерфейса пользователя после завершения тестирования его эргономичности..

3) Разработка программного обеспечения “Система для тестирования различных алгоритмов кластеризации”

Требования работе по уровню и объему.

Необходимо разработать систему, позволяющую проводить комплексную кластеризацию больших (порядка 12 терабайт) объемов текстовых данных, представляющих собой набор HTML страниц из сети Интернет. Система должна быть разработана на языке программирования С/С++ и реализована на ОС FreeBSD либо Linux. Программная система должна быть построена по модульному принципу и позволять подключать реализацию одного или последовательно нескольких алгоритмов классификации данных для проведения сравнительного анализа точности и быстродействия алгоритмов.

Требования к возможности использования алгоритмической композиции.

В качестве дальнейшего анализа способа построения наиболее эффективной и практичной системы анализа и классификации текстовых данных веб страниц, необходимо, чтобы разработанное программное обеспечение обладало возможностью построения и применения композиции алгоритмов для повышения надежности анализа данных. Кроме того, необходима заложенная в разрабатываемом ПО возможность оценки эффективности работы тех или иных алгоритмов анализа и классификации данных.

Результаты разработки программного обеспечения должны быть переданы заказчику на магнитном (оптическом) носителе с пояснительной запиской (инструкцией).

Срок выполнения работы: до 10.12.2007

E-mail для связи: [email protected]