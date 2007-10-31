Разработать конвертер на основе ffmpeg.

Есть сайт по недвижимости, есть агентства размещающие свои варианты на сайте. Требуется локальная программная оболочка с дружественным интерфейсом, позволяющая: - обмениваться данными с сайтом - загружать объявления агентства "одним кликом" - выгружать объявления с сайта в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать конвертер видео файлов на основе ffmpeg и небольшое приложение администрирования, позволяющее добавлять новые дынные в программу. Фактически, данная программа – это GUI к ffmpeg.
Основная идея состоит в том, чтобы пользователь выбрал файлы необходимое для конвертации устройство, для которого файлы предназначены и выбрал качество выходных аудио и видео потоков.
Для каждого устройства при его добавлении в программу указывается формат выходного файла, аудио и видео кодеки и другие параметры, необходимые для кодирования.
Для интеграции используется скомпилированный ffmpeg, запускаемый из программы, поэтому код ffmpeg испавлять не нужно.
Среда разработки CB либо Delphi (не .NET)
Входные данные:
Все основные форматы, поддерживаемые библиотекой libavcodec
Выходные данные:
Файлы следующих форматов:
1. mp4
2. 3gp, 3g2
3. mov
4. wmv
5. avi
Video Codec
1. mpeg4
2. h263p
3. h264
4. xvid
5. wmv 7, wmv 8
Прошу указывать цены и сроки выполнения. ТЗ со скриншотами и полным описанием будет быдет предоставлено.
- Похожие заказы
- $500Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $5000
Требуются высококвалифицированные программисты, опыт создания подобных приложений. Строгие требования с разработчику. Теперь ближе к делу: 1) Разработка программного обеспечения “Макеты пользовательского интерфейса для системы управления брокером IPv6 туннелей” Требования работе по уровню и объему аналитического подхода к существующим ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $700
Необходимо сделать базу данных и приложение для удаленной работы с ней (ethernet). Нужно объединить потенциал банковской программы и бухгалтерской. Цель программы - контроль финансового потока. Из бухгалтерии берется система двойной записи (никаких форм, проводок, налогов ...Завершен16 лет назад
- $2500
Требуеться написать программу "живое интернет радио", состоящую из двух типов серверов и клиента. Подобного продукта такого типа не существует, поэтому программа будет весьма популярной. Требуються программисты, готовые учавствовать в разработке данной программы. Варианта два: Либо вы хотите фиксированную сумму за фиксированную ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Спроектировать Windows-приложение, решающее некоторую задачу (по Вашему усмотрению). В окне этого приложения следует обеспечить возможность с помощью мыши перемещать находящиеся на нём элементы управления (поля, кнопки и т.д.), «ухватив» мышью левый верхний угол та-кого элемента. ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходим эквалайзер (с исходниками). Реализация при помощи FFT преобразований (разможение в ряд Фурье), без использования сторонних компанентов. (известно что с библиотекой BASS регулируются частоты до 80 Hz) Регулировка должна осуществляться по следующим полосам: 0 - ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется написать генератор отчетов на Delphi 7 (с исходниками) для формирования отчетов из CSV или DBF файлов (на основе компонента TDBF) и без использования BDE Генератор должен формировать 3 типа отчетов: 1) Form 2) Table 3) Master-Details Требуется максимально упрощенный (примитивный) ...Завершен16 лет назад
Нужно разработать программу по рассчету стоимости пластиковых окон в зависимости от размера количества секций и так далее, предусмотреть рассчет скидок, отчеты за месяц... Также пример пластикового окна должен быть изображен в 3D измерении, с возможностью ...Прикладное ПО33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5000
Разработка интерфейса к MS WorkFlow ( отображение загруженных wf, дизайн wf , деплой wf и тдПрикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна программа захвата видео с выбранной области на дельфи ICQ 500398Завершен16 лет назад