Разработать конвертер на основе ffmpeg.

Необходимо реализовать конвертер видео файлов на основе ffmpeg и небольшое приложение администрирования, позволяющее добавлять новые дынные в программу. Фактически, данная программа – это GUI к ffmpeg.

Основная идея состоит в том, чтобы пользователь выбрал файлы необходимое для конвертации устройство, для которого файлы предназначены и выбрал качество выходных аудио и видео потоков.

Для каждого устройства при его добавлении в программу указывается формат выходного файла, аудио и видео кодеки и другие параметры, необходимые для кодирования.

Для интеграции используется скомпилированный ffmpeg, запускаемый из программы, поэтому код ffmpeg испавлять не нужно.

Среда разработки CB либо Delphi (не .NET)

Входные данные:

Все основные форматы, поддерживаемые библиотекой libavcodec

Выходные данные:

Файлы следующих форматов:

1. mp4

2. 3gp, 3g2

3. mov

4. wmv

5. avi

Video Codec

1. mpeg4

2. h263p

3. h264

4. xvid

5. wmv 7, wmv 8

Прошу указывать цены и сроки выполнения. ТЗ со скриншотами и полным описанием будет быдет предоставлено.