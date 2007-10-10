АРМ оператора колл-центра

Есть сайт по недвижимости, есть агентства размещающие свои варианты на сайте. Требуется локальная программная оболочка с дружественным интерфейсом, позволяющая: - обмениваться данными с сайтом - загружать объявления агентства "одним кликом" - выгружать объявления с сайта в ...
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Требуется разработать клиентское приложение для АРМа оператора колл-центра.
Разработка серверной части приложения не входит в проект.
Техническое задание - в приложении к проекту.
Срок работ - 1 месяц.
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