Программа на Delphi

Программа должна делать следующее:

есть адрес сайта, из кода главной страницы берется тест из TITLE и заноситься в файл в виде тест из TITLE

далее извлекаются из страницы ссылки на внутрение страницы, с которыми производится тоже самое(извечение TITLE, занесение в файл).

Язык Delphi

Реализация только со стандартными компонентами.

Код должен быть хорошо оптимизирован.

Если желающих будет несколько, то писать будут все(если захотят) я выберу лучший вариант.

Я сам программист и плачу за то что экономите мое время, поэтому никакой обман не пройдет.

Оплата сразу после выполнения через Webmoney, на счет в ПриватБанк или наличными в Одессе.