Программа на Delphi

$15
Прикладное ПОЗакрыт24 заявки725 просмотров
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Программа должна делать следующее:

есть адрес сайта, из кода главной страницы берется тест из TITLE и заноситься в файл в виде тест из TITLE

далее извлекаются из страницы ссылки на внутрение страницы, с которыми производится тоже самое(извечение TITLE, занесение в файл).

Язык Delphi

Реализация только со стандартными компонентами.

Код должен быть хорошо оптимизирован.

Если желающих будет несколько, то писать будут все(если захотят) я выберу лучший вариант.

Я сам программист и плачу за то что экономите мое время, поэтому никакой обман не пройдет.

Оплата сразу после выполнения через Webmoney, на счет в ПриватБанк или наличными в Одессе.

Delphi
16 лет назад
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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