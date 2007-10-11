Написать скрипт для автоматической оплаты

Есть сайт по недвижимости, есть агентства размещающие свои варианты на сайте. Требуется локальная программная оболочка с дружественным интерфейсом, позволяющая: - обмениваться данными с сайтом - загружать объявления агентства "одним кликом" - выгружать объявления с сайта в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для фирмы - сетевой биржи -требуется написать "автоматическую оплату". Идея такая: на фирме есть кошелек Webmoney (принадлежит человеку с персональным аттестатом) - есть 50 менеджеров со своими кошельками -есть 1000 ...n работников. Работники получают и выполняют задания, им начисляется оплата согласно каеству исполнения. Расклад такой: 70% работнику, 20% менеджеру, 10% бирже (управляющему). Работник может в любой момент посмотреть состояние средств на своем кошельке и вывести их на вебмани/на банковскую карту. Менеджер и управляющий могут не только просматривать, но и уменьшить оплату (оплатить 0, 25, 50 и 75%) - средства уходят в "стабфонд", а работнику посылается уведомление, за что ему штраф. Также возможностьнаисления бонусов (премий) из "стабфонда". Нужна хоршая защита от взлома. Если есть -куплю готовый скрипт (мне кажется, такие существуют!)
- Похожие заказы
- $500Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется создать программку, которая будет висеть у меня в трее. Програмка раз в 5 минут должна проверять обновления на сайте. Хорошо бы чтобы можно было как то настраивать сайт на котором проверять обновления... (но если это ...Завершен16 лет назад
- $1000
Требуется разработать клиентское приложение для АРМа оператора колл-центра. Разработка серверной части приложения не входит в проект. Техническое задание - в приложении к проекту. Срок работ - 1 месяц.Прикладное ПО14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо реализовать конвертер видео файлов на основе ffmpeg и небольшое приложение администрирования, позволяющее добавлять новые дынные в программу. Фактически, данная программа – это GUI к ffmpeg. Основная идея состоит в том, чтобы пользователь выбрал файлы необходимое ...Завершен16 лет назад
- $5000
Требуются высококвалифицированные программисты, опыт создания подобных приложений. Строгие требования с разработчику. Теперь ближе к делу: 1) Разработка программного обеспечения “Макеты пользовательского интерфейса для системы управления брокером IPv6 туннелей” Требования работе по уровню и объему аналитического подхода к существующим ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $700
Необходимо сделать базу данных и приложение для удаленной работы с ней (ethernet). Нужно объединить потенциал банковской программы и бухгалтерской. Цель программы - контроль финансового потока. Из бухгалтерии берется система двойной записи (никаких форм, проводок, налогов ...Завершен16 лет назад
- $2500
Требуеться написать программу "живое интернет радио", состоящую из двух типов серверов и клиента. Подобного продукта такого типа не существует, поэтому программа будет весьма популярной. Требуються программисты, готовые учавствовать в разработке данной программы. Варианта два: Либо вы хотите фиксированную сумму за фиксированную ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Спроектировать Windows-приложение, решающее некоторую задачу (по Вашему усмотрению). В окне этого приложения следует обеспечить возможность с помощью мыши перемещать находящиеся на нём элементы управления (поля, кнопки и т.д.), «ухватив» мышью левый верхний угол та-кого элемента. ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходим эквалайзер (с исходниками). Реализация при помощи FFT преобразований (разможение в ряд Фурье), без использования сторонних компанентов. (известно что с библиотекой BASS регулируются частоты до 80 Hz) Регулировка должна осуществляться по следующим полосам: 0 - ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется написать генератор отчетов на Delphi 7 (с исходниками) для формирования отчетов из CSV или DBF файлов (на основе компонента TDBF) и без использования BDE Генератор должен формировать 3 типа отчетов: 1) Form 2) Table 3) Master-Details Требуется максимально упрощенный (примитивный) ...Завершен16 лет назад