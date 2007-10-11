Написать скрипт для автоматической оплаты

для фирмы - сетевой биржи -требуется написать "автоматическую оплату". Идея такая: на фирме есть кошелек Webmoney (принадлежит человеку с персональным аттестатом) - есть 50 менеджеров со своими кошельками -есть 1000 ...n работников. Работники получают и выполняют задания, им начисляется оплата согласно каеству исполнения. Расклад такой: 70% работнику, 20% менеджеру, 10% бирже (управляющему). Работник может в любой момент посмотреть состояние средств на своем кошельке и вывести их на вебмани/на банковскую карту. Менеджер и управляющий могут не только просматривать, но и уменьшить оплату (оплатить 0, 25, 50 и 75%) - средства уходят в "стабфонд", а работнику посылается уведомление, за что ему штраф. Также возможностьнаисления бонусов (премий) из "стабфонда". Нужна хоршая защита от взлома. Если есть -куплю готовый скрипт (мне кажется, такие существуют!)