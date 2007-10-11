Распознавание лиц

Программа должна делать следующее: есть адрес сайта, из кода главной страницы берется тест из TITLE и заноситься в файл в виде тест из TITLE далее извлекаются из страницы ссылки на внутрение страницы, с которыми производится тоже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходники (Delphi) метода определения границ.
Требуется специалист, владеющий предметом, способный реализовать алгоритм.
Два варианта:
1. Реализовать на основе имеющихся функций (20 ф-й, 40 Кб кода).
2. Предложить свое решение на pascal (Delphi).
Есть БД лиц на 40 чел. (по 10 снимков на каждого в разных ракурсах) для тестов.
Список функций в исходниках:
function traceSearch(beginSearch: Boolean): Boolean;
procedure calcAngleHistogram();
procedure initEdgeMasks();
procedure initEdgeMasks_old();
procedure traceEdges();
procedure traceEdges_old();
procedure diffuseEdges();
function traceEdgesFromPoint(x: Smallint; y: Smallint; edgeLength: Smallint): Boolean;
procedure addEdgeVector(x1: Smallint; y1: Smallint; x2: Smallint; y2: Smallint; intensity: Single);
procedure sortEdgeVector();
function dist(x1: Single; y1: Single; x2: Single; y2: Single): Single;
procedure getEdges();
procedure getEdges_secondary();
procedure init(imageWidth: Smallint; imageHeight: Smallint);
procedure calcEdgeVector();
procedure whiteNoise();
function getPoint(x: Smallint; y: Smallint): Smallint;
function setPoint(x: Smallint; y: Smallint; value: Smallint): Variant;
procedure update(var Im: TImage; left, top, wdth, hght: Smallint);
procedure getImageEdges(var rawImage: classImageProcessing);
procedure getImageContours(var rawImage: classImageProcessing);
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