Распознавание лиц

Прикладное ПОЗакрыт9 заявок374 просмотра
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Есть исходники (Delphi) метода определения границ.

Требуется специалист, владеющий предметом, способный реализовать алгоритм.

Два варианта:

1. Реализовать на основе имеющихся функций (20 ф-й, 40 Кб кода).

2. Предложить свое решение на pascal (Delphi).

Есть БД лиц на 40 чел. (по 10 снимков на каждого в разных ракурсах) для тестов.

Список функций в исходниках:

function traceSearch(beginSearch: Boolean): Boolean;

procedure calcAngleHistogram();

procedure initEdgeMasks();

procedure initEdgeMasks_old();

procedure traceEdges();

procedure traceEdges_old();

procedure diffuseEdges();

function traceEdgesFromPoint(x: Smallint; y: Smallint; edgeLength: Smallint): Boolean;

procedure addEdgeVector(x1: Smallint; y1: Smallint; x2: Smallint; y2: Smallint; intensity: Single);

procedure sortEdgeVector();

function dist(x1: Single; y1: Single; x2: Single; y2: Single): Single;

procedure getEdges();

procedure getEdges_secondary();

procedure init(imageWidth: Smallint; imageHeight: Smallint);

procedure calcEdgeVector();

procedure whiteNoise();

function getPoint(x: Smallint; y: Smallint): Smallint;

function setPoint(x: Smallint; y: Smallint; value: Smallint): Variant;

procedure update(var Im: TImage; left, top, wdth, hght: Smallint);

procedure getImageEdges(var rawImage: classImageProcessing);

procedure getImageContours(var rawImage: classImageProcessing);

16 лет назад
alex_step
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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